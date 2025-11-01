Банк России незначительно понизил курс доллара на 2 ноября
Банк России понизил курс доллара на 2 ноября на 0,09 руб. до 80,89 руб. Это следует из данных на сайте регулятора.
В то же время курс юаня понизился на 0,1 руб. до 11,24 руб. Евро же остался на прежнем уровне – 93,38 руб.
31 октября советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов заявил, что курса в 50 руб. за доллар можно достичь в ситуации, когда Федеральная резервная система (ФРС) США потеряет контроль над инфляцией. По его словам, курс может быть любым в зависимости от инфляции в США. В России она будет на уровне 4%.
Минэкономразвития в сентябрьском прогнозе ожидало, что среднегодовой курс рубля в 2025 г. составит 86,1 руб./$, улучшив оценку с 94,3 руб./$ в апрельской версии. В 2026 г. ведомство прогнозирует 92,2 руб./$ вместо ранее ожидаемых 100,2 руб./$.