Банк России повысил курсы доллара и евро на 6 ноября
Банк России повысил курс доллара на 6 ноября до 81,19 руб. (+0,3 руб.). Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
В то же время курс евро поднялся на 0,13 руб. до 93,51 руб. Юань же прибавил 0,09 руб. и достиг отметки в 11,34 руб.
31 октября советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов заявил, что курса в 50 руб. за доллар можно достичь в ситуации, когда Федеральная резервная система (ФРС) США потеряет контроль над инфляцией. По его словам, курс может быть любым в зависимости от инфляции в США. В России в перспективе она будет на уровне 4%.
Минэкономразвития в сентябрьском прогнозе сообщило, что среднегодовой курс рубля в 2025 г. составит 86,1 руб./$, улучшив оценку с 94,3 руб./$ в апрельской версии. В 2026 г. ведомство прогнозирует 92,2 руб./$ вместо ранее ожидаемых 100,2 руб./$.