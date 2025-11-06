Количество кредитных карт на руках у россиян снижается второй месяц подряд

29 октября Национальное бюро кредитных историй сообщило о снижении объема выданных потребкредитов в России в III квартале 2025 г. на 33,9% по сравнению с таким же периодом 2024 г. до 0,9 трлн руб. Наиболее серьезная динамика сокращения объема выданных потребкредитов в субъектах (среди 20 регионов – лидеров по объему выданных кредитов) отмечена в Ростовской (-54,2%), Омской (-52,6%) и Кемеровской (-51,1%) областях, Ставропольском крае (-50%) и Республике Башкортостан (-48,8%). В Москве и Санкт-Петербурге показатель за год упал на 14,2% и 24,3% соответственно.