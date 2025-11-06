Количество кредитных карт на руках у россиян снижается второй месяц подряд
Российские банки в 2025 г. впервые в современной истории столкнулись с сокращением числа кредитных карт на руках у россиян. Об этом сообщили «РИА Новости» в «Скоринг бюро».
Последние несколько лет финансовые организации ежеквартально выдавали 5–7 млн кредитных карт, однако к концу 2024 г. из-за роста ключевой ставки до 21% выдачи начали падать. В 2025 г. они замедлились до чуть более 3 млн карт за три месяца.
В сентябре впервые с 2021 г. было оформлено всего 991 300 новых кредитных карт. Таким образом, их число на руках у россиян сокращается второй месяц подряд. В августе оно снизилось на 0,3%, в сентябре – на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Гендиректор «Скоринг бюро» Олег Лагуткин допустил, что подобная динамика сохранится как минимум до конца этого года.
29 октября Национальное бюро кредитных историй сообщило о снижении объема выданных потребкредитов в России в III квартале 2025 г. на 33,9% по сравнению с таким же периодом 2024 г. до 0,9 трлн руб. Наиболее серьезная динамика сокращения объема выданных потребкредитов в субъектах (среди 20 регионов – лидеров по объему выданных кредитов) отмечена в Ростовской (-54,2%), Омской (-52,6%) и Кемеровской (-51,1%) областях, Ставропольском крае (-50%) и Республике Башкортостан (-48,8%). В Москве и Санкт-Петербурге показатель за год упал на 14,2% и 24,3% соответственно.
С 1 сентября вступил в силу закон, по которому при оформлении необеспеченного потребительского кредита или займа на сумму от 50 000 руб. граждане не могут получить деньги сразу. Документом вводится период охлаждения для защиты от оформления ссуд под воздействием злоумышленников. Он также действует при увеличении суммы кредита/займа по действующему договору или повышении лимита по кредитной карте.