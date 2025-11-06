ЦБ повысил курс доллара до 81,38 рубля
Центробанк повысил курс доллара на 7 ноября до 81,38 руб. (+0,19 руб.), следует из данных, размещенных на сайте регулятора.
Курс евро установлен в 93,76 руб. Европейская валюта подорожала на 0,25 руб. Юань повысился на 0,03 руб. – до 11,37 руб.
На 6 ноября Банк России устанавливал курс доллара на уровне 81,19 руб., евро – 93,51 руб., юань – 11,34 руб.
29 октября глава Счетной палаты Борис Ковальчук сообщил, что в 2025 г. курс рубля укрепится и в среднем за год составит 86,1 руб. за доллар. Рост экономики России в 2025 г. составит около 1%, что значительно ниже ранее запланированных 2,5%, добавил он.