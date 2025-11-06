ЦБ повысил курс доллара до 81,38 рубля

29 октября глава Счетной палаты Борис Ковальчук сообщил, что в 2025 г. курс рубля укрепится и в среднем за год составит 86,1 руб. за доллар. Рост экономики России в 2025 г. составит около 1%, что значительно ниже ранее запланированных 2,5%, добавил он.