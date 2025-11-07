Средняя полная стоимость кредита в топ-20 банках выросла до 30,78% годовых
Средняя полная стоимость кредита с 30 октября по 6 ноября 2025 г. в 20 крупнейших банках увеличилась на 0,06 процентного пункта (п. п.) до 30,78% годовых, несмотря на снижение ключевой ставки Центробанком до 16,5%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на «Финуслуги».
За указанный период полная стоимость кредита наличными выросла в двух банках, в остальных она не менялась. Диапазон роста составил 1,0-1,7 п. п.
Сейчас средняя минимальная стоимость кредита наличными в топ-20 банках достигает 22,91%, средняя максимальная – 38,65%. Максимальная стоимость кредита наличными составляет 52% годовых, минимальная – 13,9%. Средняя ставка по необеспеченным кредитам наличными составляет 33,54%, по залоговым кредитам – 27,11%.
29 октября Национальное бюро кредитных историй сообщило о снижении объема выданных потребкредитов в России в III квартале 2025 г. на 33,9% до 0,9 трлн руб. Наиболее серьезная динамика падения объема выданных потребкредитов в субъектах зафиксирована в Ростовской (-54,2%), Омской (-52,6%) и Кемеровской (-51,1%) областях, Ставропольском крае (-50%) и Республике Башкортостан (-48,8%). В Москве и Санкт-Петербурге показатель за год сократился на 14,2% и 24,3% соответственно.
С 1 сентября вступил в силу закон, согласно которому при оформлении необеспеченного потребительского кредита или займа на сумму от 50 000 руб. граждане не могут получить деньги сразу. Законом вводится период охлаждения для защиты от оформления ссуд под воздействием мошенников. Кроме того, документ действует при увеличении суммы кредита/займа по действующему договору или повышении лимита по кредитной карте.