Россияне стали меньше жаловаться в ЦБ на ОСАГО и автокредитование
За девять месяцев 2025 г. Банк России получил 280 000 жалоб от потребителей финансовых услуг – на 15,8% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает регулятор. По данным ЦБ, люди реже стали жаловаться на ОСАГО и автокредитование.
При этом темпы роста обращений снижаются: если в I квартале число жалоб превышало прошлогодний уровень на 23,1%, то в III квартале – лишь на 11%.
Количество жалоб на страховщиков сократилось более чем вдвое. Наибольшее снижение – по ОСАГО: жалоб на неверное применение коэффициента бонус-малус (КБМ) стало почти на 70% меньше. Это связывают с тем, что с ноября 2024 г. граждане могут уточнять и оспаривать КБМ самостоятельно через сайт Национальной страховой информационной системы.
Претензии к автокредитованию уменьшились почти на четверть. По данным ЦБ, это связано с присоединением банков к меморандуму «О принципах добросовестного автокредитования» и отказом от сотрудничества с недобросовестными дилерами.
А вот жалобы на банки выросли на 21%. Чаще всего клиенты обращались из-за блокировок счетов и отказов в проведении операций в рамках мер против мошенничества и дропперов.
Жалобы на микрофинансовые организации увеличились более чем на 10%. Клиенты чаще сообщали о проблемах с возвратом денег за дополнительные услуги и при получении кредитных каникул, но реже – о навязывании услуг и недостоверных данных в кредитной истории.
По данным ЦБ, количество претензий к участникам рынка ценных бумаг снизилось на 20,7%. Главным образом это произошло из-за уменьшения числа жалоб, связанных с санкционными ограничениями (в три раза). В сегменте НПФ количество обращений по поводу перехода между фондами и из Социального фонда России сократилось более чем вдвое.
В конце июля ЦБ сообщал, что в первом полугодии 2025 г. получил 111 700 жалоб на кредитные организации – на 28,6% больше, чем годом раньше. Большая часть касалась расчетных счетов (23,5%) и потребительского кредитования (14,6%).