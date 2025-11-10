Россияне стали меньше жаловаться в ЦБ на ОСАГО и автокредитование

Количество жалоб на страховщиков сократилось более чем вдвое. Наибольшее снижение – по ОСАГО: жалоб на неверное применение коэффициента бонус-малус (КБМ) стало почти на 70% меньше. Это связывают с тем, что с ноября 2024 г. граждане могут уточнять и оспаривать КБМ самостоятельно через сайт Национальной страховой информационной системы.