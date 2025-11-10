Путин обсудил с Грефом технологию «Вжух»

Греф также сообщил о ситуации на рынке ипотеки, отметив, что в этом году объем выданных кредитов ожидается ниже прошлогодних показателей. По прогнозам Сбербанка, выдачи ипотеки сократятся на 5-7%, в то время как рынок в целом снизится на 10-15%. Кроме того, Греф рассказал, что в 2025 г. банк выплатил рекордные дивиденды в размере 787 млрд.