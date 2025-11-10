Газета
Политика

Путин обсудил с Грефом технологию «Вжух»

Глава «Сбербанка» рассказал о разработках в сфере «оплаты лицом»
Ведомости

Президент РФ Владимир Путин встретился с председателем правления Сбербанка Германом Грефом, сообщил Кремль. В ходе рабочей встречи Греф рассказал о разработке новой платежной технологии «Вжух». Она была создана для замены ушедшего с рынка сервиса Apple Pay.

По словам Грефа, технология позволяет совершать платежи через Bluetooth-порт, который невозможно заблокировать. Это решение уже вернуло возможность бесконтактной оплаты смартфонами миллионам россиян. Глава Сбербанка подчеркнул, что «Вжух» является уникальной разработкой, аналогов которой пока нет в мире.

Сбербанк также выпустил маленький терминал с функцией распознавания лица стоимостью $55. Обычно для распознавания лица нужна дорогая 3D-камера, которая делает технологию нерентабельной. Сбербанк выпустил 1,3 млн новых терминалов.

Греф также сообщил о ситуации на рынке ипотеки, отметив, что в этом году объем выданных кредитов ожидается ниже прошлогодних показателей. По прогнозам Сбербанка, выдачи ипотеки сократятся на 5-7%, в то время как рынок в целом снизится на 10-15%. Кроме того, Греф рассказал, что в 2025 г. банк выплатил рекордные дивиденды в размере 787 млрд.

«Пока ни одна компания никогда за всю историю столько не платила. Но мы надеемся, что в следующем году мы свой рекорд побьем», – заявил он.

Встречу анонсировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он рассказал, что Сбербанк – системообразующий банк в России, поэтому с ним ведется постоянный диалог.

Во время предыдущей встречи 29 июля Путин и Греф обсудили финансовые результаты банка, ипотечное кредитование и технологические проекты.

