Греф рассказал Путину о падении прибыльности ипотечного бизнеса

Также в ходе встречи глава «Сбера» рассказал о развитии новых технологий, включая сервис «Оплата улыбкой» и модель искусственного интеллекта GigaChat. По словам Грефа, Россия стала мировым лидером в оплате с помощью биометрии. Теперь не нужны пластиковые карточки или телефоны, достаточно подойти к терминалу, и тот узнает человека по лицу. При этом в стране не зафиксировано ни одного случая мошенничества с помощью этой технологии.