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Главная / Политика /

Греф рассказал Путину о падении прибыльности ипотечного бизнеса

Жилищные кредиты приносят банкам минимальный или отрицательный доход
Елена Вострикова
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой Сбербанка Германом Грефом. Обсуждались финансовые результаты банка, ипотечное кредитование и технологические проекты.

Греф сообщил, что по итогам 2024 г. чистая прибыль Сбербанка выросла примерно на 6% и составила 1,58 трлн руб. Рентабельность капитала достигла 24%, превысив целевой показатель в 22%.

Председатель правления Сбербанка отметил, что объемы кредитования малого бизнеса растут умеренно, а ипотека приносит банкам минимальный или отрицательный доход даже по льготным программам. Тем не менее банки готовы продолжать выдачу таких кредитов, чтобы поддерживать строительство, в которое вложены значительные средства. По словам Грефа, доля Сбербанка на ипотечном рынке составляет 55%, в строительных проектах – около 60%.

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за полгода составила 859 млрд рублей

Финансы / Банки

«Мы остаемся крупнейшим банком с точки зрения вовлечения в эту отрасль», – рассказал Греф.

«Главное, чтобы сами банки при выдаче ипотеки не усугубляли бы ситуацию, не вводили бы дополнительных малоизвестных для граждан элементов, связанных с дополнительными тратами», – подчеркнул Путин.

Греф заверил, что Сбербанк таких практик не использует.

Также в ходе встречи глава «Сбера» рассказал о развитии новых технологий, включая сервис «Оплата улыбкой» и модель искусственного интеллекта GigaChat. По словам Грефа, Россия стала мировым лидером в оплате с помощью биометрии. Теперь не нужны пластиковые карточки или телефоны, достаточно подойти к терминалу, и тот узнает человека по лицу. При этом в стране не зафиксировано ни одного случая мошенничества с помощью этой технологии.

29 июля Сбербанк также опубликовал отчетность по МСФО за первое полугодие 2025 г. Чистая прибыль составила 859 млрд руб., из них 422,9 млрд руб. – за II квартал. Кредитный портфель вырос на 2,1% и достиг 46,1 трлн руб.

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