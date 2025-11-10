ЦБ снизил официальный курс доллара до 81,01 рубля
Банк России установил официальный курс доллара на 11 ноября на уровне 81,01 руб. (-21 руб.), следует из данных на сайте регулятора.
Курс евро установлен в 93,93 руб. – он стал выше на 0,09 руб. Юань понизился до 11,35 руб. – на 0,01 руб.
Официальный курс доллара на 8 ноября составлял 81,23 руб., евро – 93,84 руб., юаня – 11,36 руб.
7 ноября ЦБ пояснил, что рубль фундаментально укрепляется не только из-за жесткой денежно-кредитной политики, но и ограничения на импорт, сокращения спроса на иностранные активы и продажи средств ФНБ.