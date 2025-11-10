Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

ЦБ снизил официальный курс доллара до 81,01 рубля

Ведомости

Банк России установил официальный курс доллара на 11 ноября на уровне 81,01 руб. (-21 руб.), следует из данных на сайте регулятора.

Курс евро установлен в 93,93 руб. – он стал выше на 0,09 руб. Юань понизился до 11,35 руб. – на 0,01 руб.

Официальный курс доллара на 8 ноября составлял 81,23 руб., евро – 93,84 руб., юаня – 11,36 руб.

7 ноября ЦБ пояснил, что рубль фундаментально укрепляется не только из-за жесткой денежно-кредитной политики, но и ограничения на импорт, сокращения спроса на иностранные активы и продажи средств ФНБ.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь