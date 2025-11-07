Банк России понизил официальный курс доллара на 8 ноября

7 ноября Банк России пояснил, что рубль фундаментально укрепляется не только из-за жесткой денежно-кредитной политики, но и ограничения на импорт, сокращения спроса на иностранные активы и продажи средств ФНБ. Внешние и внутренние ограничения на ввоз товаров, такие как импортные пошлины, протекционистские барьеры, требования к локализации в государственном секторе, снижают спрос на заграничные товары и иностранную валюту для их покупки. Падение спроса со стороны резидентов на иностранные активы обусловлено санкционными ограничениями.