Банк России понизил официальный курс доллара на 8 ноября
Центральный банк России установил официальный курс доллара на уровне 81,23 руб. (-0,15 руб.) Об этом сообщается на сайте регулятора.
Стоимость евро выросла на 0,07 руб. и достигла 93,84 руб. В то же время курс юаня практически не изменился и снизился на 0,01 руб. до 11,36 руб.
Официальный курс доллара на 7 ноября составлял 81,38 руб., евро – 93,76 руб., юань – 11,37 руб.
7 ноября Банк России пояснил, что рубль фундаментально укрепляется не только из-за жесткой денежно-кредитной политики, но и ограничения на импорт, сокращения спроса на иностранные активы и продажи средств ФНБ. Внешние и внутренние ограничения на ввоз товаров, такие как импортные пошлины, протекционистские барьеры, требования к локализации в государственном секторе, снижают спрос на заграничные товары и иностранную валюту для их покупки. Падение спроса со стороны резидентов на иностранные активы обусловлено санкционными ограничениями.