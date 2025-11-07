Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Банк России понизил официальный курс доллара на 8 ноября

Ведомости

Центральный банк России установил официальный курс доллара на уровне 81,23 руб. (-0,15 руб.) Об этом сообщается на сайте регулятора.

Стоимость евро выросла на 0,07 руб. и достигла 93,84 руб. В то же время курс юаня практически не изменился и снизился на 0,01 руб. до 11,36 руб.

Официальный курс доллара на 7 ноября составлял 81,38 руб., евро – 93,76 руб., юань – 11,37 руб.

7 ноября Банк России пояснил, что рубль фундаментально укрепляется не только из-за жесткой денежно-кредитной политики, но и ограничения на импорт, сокращения спроса на иностранные активы и продажи средств ФНБ. Внешние и внутренние ограничения на ввоз товаров, такие как импортные пошлины, протекционистские барьеры, требования к локализации в государственном секторе, снижают спрос на заграничные товары и иностранную валюту для их покупки. Падение спроса со стороны резидентов на иностранные активы обусловлено санкционными ограничениями.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь