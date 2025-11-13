Песков оставил без комментариев разрешение Путина на покупку Ситибанка

Летом 2022 г. Citigroup объявила о планах прекратить обслуживание розничных и корпоративных клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса в РФ. Группа также допустила продажу кредитных портфелей. Отмечалось, что процесс затронет порядка 2300 сотрудников из 15 отделений, включая филиалы компаний, и такие розничные услуги, как потребительские кредиты, кредитные карты, вклады, брокерские и депозитарные услуги для физических лиц.