Финансы

Песков оставил без комментариев разрешение Путина на покупку Ситибанка

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о том, является ли разрешение главы государства Владимира Путина на приобретение российского Ситибанка, принадлежавшего Citigroup Netherlands B.V, жестом доброй воли по отношению к США в рамках переговорного процесса с Вашингтоном.

Представителя Кремля спросили, обсуждалась ли судьба указанных активов или других американских активов на встрече на Аляске.

«Каждый кейс отдельно рассматривается соответствующей комиссией, поступают рекомендации президенту», – подчеркнул Песков.

12 ноября Путин подписал распоряжение, в котором дал согласие структуре «Ренессанс капитала» на покупку Ситибанка.

Летом 2022 г. Citigroup объявила о планах прекратить обслуживание розничных и корпоративных клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса в РФ. Группа также допустила продажу кредитных портфелей. Отмечалось, что процесс затронет порядка 2300 сотрудников из 15 отделений, включая филиалы компаний, и такие розничные услуги, как потребительские кредиты, кредитные карты, вклады, брокерские и депозитарные услуги для физических лиц.

В апреле клиентам Ситибанка стали поступать выплаты по купонам, дивидендам и погашенным бумагам, которые ранее считались замороженными. Речь идет только о деньгах на брокерских счетах. Ценные бумаги остаются заблокированными.

