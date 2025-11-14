Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО за девять месяцев упала на 38%

По итогам 2024 г. Совкомбанк снизил чистую прибыль по МСФО на 19% до 77,2 млрд руб. Выручка выросла в два раза и достигла 722 млрд руб. против 395 млрд руб. в 2023 г. Активы финансовой организации увеличились на 27% год к году и составили 4 трлн руб. за счет органического и неорганического роста. Операционные расходы выросли на 40% до 132 млрд руб.