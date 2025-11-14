Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО за девять месяцев упала на 38%
Чистая прибыль Совкомбанка по результатам девяти месяцев 2025 г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась на 38% по сравнению с таким же периодом 2024 г. и достигла 35 млрд руб.
Выручка увеличилась на 38% год к году до 703 млрд руб. Чистые процентные доходы выросли на 2% и составили 121 млрд руб. Чистые комиссионные доходы возросли на 34% и достигли 34 млрд руб. Доходы от небанковской деятельности показали рост в 1,5 раза до 41 млрд руб.
Чистая процентная маржа упала на 0,7 п. п. до 4,9%. Стоимость фондирования выросла на 3,7 п. п. и достигла 16,8%. Стоимость риска увеличилась на 0,5% и составила 3,1%. Кредитный портфель возрос на 16% до 2,8 трлн руб. Акционерный капитал вырос на 17% и достиг 368 млрд руб.
По итогам 2024 г. Совкомбанк снизил чистую прибыль по МСФО на 19% до 77,2 млрд руб. Выручка выросла в два раза и достигла 722 млрд руб. против 395 млрд руб. в 2023 г. Активы финансовой организации увеличились на 27% год к году и составили 4 трлн руб. за счет органического и неорганического роста. Операционные расходы выросли на 40% до 132 млрд руб.
2 июля акционеры Совкомбанка утвердили выплату первого транша дивидендов за 2024 г. До этого наблюдательный совет банка рекомендовал выплатить дивиденды в 0,35 руб. на акцию. Дивиденды за прошлый год выплатят в два этапа. Первый транш составит 10% от чистой прибыли по МСФО за 2024 г.