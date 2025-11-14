Набиуллина: ключевую ставку в 2023 году нужно было повышать быстрее

Ключевая ставка ЦБ удерживалась на уровне 7,50% с сентября 2022 до июля 2023 г. и была повышена до 16% в декабре 2023 г. В 2025 г. ставка достигала 21% годовых, а летом этого года началось ее постепенное снижение. По словам Набиуллиной, экономика справилась с шоками после 2022 г.