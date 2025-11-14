Газета
Набиуллина: ключевую ставку в 2023 году нужно было повышать быстрее

Ключевую ставку следовало повышать быстрее в 2023 г., считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Об этом она заявила на пленарном заседании конгресса финансистов в Казахстане.

«Я уже приводила пример 2023 г., когда у нас инфляция достаточно быстро выросла. Наверное, мы запоздали тогда с повышением ключевой ставки», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Ключевая ставка ЦБ удерживалась на уровне 7,50% с сентября 2022 до июля 2023 г. и была повышена до 16% в декабре 2023 г. В 2025 г. ставка достигала 21% годовых, а летом этого года началось ее постепенное снижение. По словам Набиуллиной, экономика справилась с шоками после 2022 г.

Сейчас ставка находится на уровне 16,5%. Она была снижена на последнем заседании на 50 б. п. Регулятор допускает как снижение, так и сохранение ключевой ставки на заседании совета директоров в декабре. Опрошенные «Ведомостями» эксперты ожидают нового снижения ставки в конце 2025 г.

