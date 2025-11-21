Выручка БСПБ по МСФО за девять месяцев выросла на 9,8%
Выручка банка «Санкт-Петербург» (БСПБ) по МСФО в январе – сентябре 2025 г. увеличилась на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и составила 74,9 млрд руб.
Чистая прибыль кредитной организации за отчетный период сократилась на 11% год к году и достигла 33,4 млрд руб. Чистый процентный доход вырос на 15,4% до 59,1 млрд руб. Чистый комиссионный доход снизился на 0,6% и составил 8,5 млрд руб. Операционные расходы увеличились на 8,3% до 19,5 млрд руб.
Выручка по итогам III квартале выросла на 2,1% и составила 24,2 млрд руб. За квартал чистая прибыль снизилась на 33,9% год к году до 8,8 млрд руб.
По состоянию на 1 октября 2025 г. кредитный портфель до вычета резервов составил 953,4 млрд руб. (+26,9% с начала года). Корпоративный кредитный портфель увеличился с начала года на 30,5% до 767,1 млрд руб. Розничный кредитный портфель возрос на 14,2% и достиг 185,6 млрд руб. Средства клиентов выросли на 19,7% с начала года до 856,4 млрд руб. Средства корпоративных клиентов составили 364,3 млрд руб. (30,4%). Средства розничных клиентов увеличились на 12,7% и достигли 492,1 млрд руб.
26 сентября акционеры БСПБ одобрили выплату дивидендов по результатам первого полугодия 2025 г. в размере 16,61 руб. на одну обыкновенную и 0,22 руб. на одну привилегированную акцию. Всего на выплату дивидендов направлено 7,4 млрд руб., что соответствует 30% чистой прибыли банка по МСФО.
22 августа БСПБ подвел итоги работы за первое полугодие 2025 г. и II квартал по МСФО и сообщил о рекомендации набсовета общему собранию акционеров направить на выплату промежуточных дивидендов 30% чистой прибыли. Чистая прибыль банка за отчетный период составила 24,7 млрд руб. (+1,4% год к году). Выручка выросла на 13,9% и достигла 50,8 млрд руб.