Выручка БСПБ по МСФО за девять месяцев выросла на 9,8%

По состоянию на 1 октября 2025 г. кредитный портфель до вычета резервов составил 953,4 млрд руб. (+26,9% с начала года). Корпоративный кредитный портфель увеличился с начала года на 30,5% до 767,1 млрд руб. Розничный кредитный портфель возрос на 14,2% и достиг 185,6 млрд руб. Средства клиентов выросли на 19,7% с начала года до 856,4 млрд руб. Средства корпоративных клиентов составили 364,3 млрд руб. (30,4%). Средства розничных клиентов увеличились на 12,7% и достигли 492,1 млрд руб.