Банк России продлил нулевую комиссию по операциям с цифровыми рублями

14 ноября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что начало массового внедрения цифрового рубля в России перенесено на сентябрь 2026 г. Она уточнила, что решение связано не с технологическими трудностями. По словам Набиуллиной, банки должны будут обеспечить клиентам доступ к операциям в цифровых рублях. Использование новой формы валюты для физических и юридических лиц останется добровольным.