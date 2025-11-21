Банк России продлил нулевую комиссию по операциям с цифровыми рублями
Совет директоров Центрального банка России принял решение продлить на год период, в течение которого с компаний не будет взиматься комиссия за проведение операций в цифровых рублях. Он будет действовать до 31 декабря 2026 г.
По окончании льготного периода для юридических лиц будут действовать минимальные тарифы. Для граждан операции с цифровыми рублями останутся бесплатными. Открыть или закрыть счет на платформе цифрового рубля все пользователи смогут без комиссий.
14 ноября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что начало массового внедрения цифрового рубля в России перенесено на сентябрь 2026 г. Она уточнила, что решение связано не с технологическими трудностями. По словам Набиуллиной, банки должны будут обеспечить клиентам доступ к операциям в цифровых рублях. Использование новой формы валюты для физических и юридических лиц останется добровольным.
15 августа Кремль опубликовал перечень поручений президента России Владимира Путина по итогам ПМЭФ 2025 г. Среди них было указание для Центробанка, согласно которому регулятор должен обеспечить переход к широкому использованию цифрового рубля и докладывать о реализации этапов перехода каждые полгода.