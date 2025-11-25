Газета
Финансы

Банк России сохранил курс доллара ниже 79 рублей

Центральный банк России установил официальный курс доллара на 26 ноября на уровне 78,96 руб. Таким образом, он повысился на 0,04 руб.

Регулятор понизил курс евро на 0,40 руб. до 90,97 руб. Юань незначительно подорожал на 0,05 руб. и достиг 11,11 руб.

Официальный курс доллара на 25 ноября составляет 78,92 руб., евро – 91,37 руб., юаня – 11,05 руб.

Курс доллара на внебиржевом рынке Forex по состоянию на 17:50 мск 25 ноября составляет 78,82 руб.

17 ноября Банк России сообщил, что реальный эффективный курс рубля к валютам основных торговых партнеров, рассчитанный с учетом инфляции, вырос в октябре 2025 г. на 2,6% относительно сентября этого года.

