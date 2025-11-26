Газета
Финансы

Сбербанк: дифференциация ставок по числу детей может снизить объемы выдач ипотеки

Ведомости

Дифференциация ставок по семейной ипотеке по количеству детей может снизить объемы выдачи ипотеки и увеличить долговую нагрузку отдельных категорий россиян. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

По его мнению, инициатива по введению дифференцированных ставок по семейной ипотеке в зависимости от числа детей нуждается в комплексном подходе. Программы должны учитывать региональные особенности, структуру предложения жилья и доходы населения.

«Для эффективного решения вопроса важно сочетать поддержку семей с мерами стимулирования жилищного строительства в регионах с наибольшими потребностями», – подчеркнул Царев.

В июле вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что правительство рассматривает предложение депутатов по дифференциации ставки по льготной ипотеке в зависимости от регионов и количества детей. Он уточнил, что если это решение приведет к дополнительному увеличению ипотеки и расширит возможности молодых семей по улучшению своих жилищных условий, то кабмин поддержит его.

23 октября председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко на заседании Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики призвала дифференцировать ставку по семейной ипотеке в зависимости от числа детей. Сейчас она составляет 6% вне зависимости от количества детей.

