Сбербанк: дифференциация ставок по числу детей может снизить объемы выдач ипотеки

В июле вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что правительство рассматривает предложение депутатов по дифференциации ставки по льготной ипотеке в зависимости от регионов и количества детей. Он уточнил, что если это решение приведет к дополнительному увеличению ипотеки и расширит возможности молодых семей по улучшению своих жилищных условий, то кабмин поддержит его.