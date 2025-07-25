Правительство рассматривает идею дифференциации ставки по льготной ипотеке

Правительство рассматривает идею дифференциации ставки по льготной ипотекеРанее с таким предложением выступили депутаты
Правительство рассматривает предложение депутатов по дифференциации ставки по льготной ипотеки в зависимости от регионов и количества детей, сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, обсуждаются разные варианты работы механизма.
«Мы эту инициативу рассматриваем, смотрим, к чему это приведет в целом… Там много настроечных механизмов, которые мы сейчас с Минфином считаем», – отметил он, отвечая на вопрос «Ведомостей», поддерживает ли правительство предложение депутатов по дифференциации ставки по льготной ипотеке. Чтобы принять решение, нужно также смотреть, как эту систему администрировать, отметил вице-премьер. В регионах есть представительства не всех банков. Кроме того, остается вопрос – как считать имеющиеся площади, количество детей, добавил он.
«Ключевой вопрос – чтобы объемы ипотеки не снижались. Если это решение приведет к снижению ипотеки, то это будет плохо», – указал Хуснуллин. Если это решение приведет к дополнительному увеличению ипотеки и расширит возможности молодых семей по улучшению своих жилищных условий, то правительство такое решение будет поддерживать, подчеркнул вице-премьер.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин 16 июля в ходе правчаса, посвященного демографической политике, предложил правительству обсудить введение дифференцированной ставки по ипотеке в зависимости от конкретных регионов. Он отметил, что сейчас ставка по ипотечным кредитам плоская и «не учитывает доходы в регионах, независимо от того, где человек живет: в Костроме, в Орле, в Москве». Он указал на неравномерное распределение льготной семейной ипотеки: около 40% таких кредитов приходится на Москву. Министр строительства Ирек Файзуллин поддержал предложение Володина. Кроме того, ранее депутаты предлагали устанавливать ставку по ипотеке в зависимости от количества детей. 21 июля комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства подготовил проект постановления, согласно которому Минфину и Минстрою РФ рекомендуется разработать механизм действия отдельных ипотечных ставок для городов различного размера и сельских территорий.
В июле председатель Совфеда Валентина Матвиенко также предложила выдавать семейную ипотеку только по месту регистрации заемщика. По ее словам, в 2024 г. более 50% выданных ипотечных кредитов по льготной семейной ставке было оформлено в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Спикер Совфеда предложила ввести для получателей льготной ипотеки обязательную регистрацию в купленном жилье в течение 180 дней со дня покупки. А также в течение пяти лет после приобретения жилья по ипотеке обязать не реже одного раза в год подтверждать регистрацию по адресу приобретенной недвижимости. 10 июля замминистра финансов РФ Иван Чебесков заявил, что ведомство поддерживает инициативу.
Хуснуллин ожидает, что ЦБ примет решение 25 июля по снижению ставки на 2 п.п. «Хотелось бы 4 [процентных пункта] минимум, но думаю, что будет 2», – указал он. До конца года для строительной отрасли было бы приемлемо, чтобы ставка была не более 10-12%, добавил вице-премьер.
Центральный банк на заседании совета директоров 25 июля вновь снизит ключевую ставку, считают все опрошенные «Ведомостями» аналитики. Большинство экспертов ожидают снижения ставки на 2 процентных пункта до 18% по итогам заседания. В начале июля глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что основным вопросом на повестке заседания совета директоров регулятора будет шаг снижения. Зампред ЦБ Алексей Заботкин и советник главы Банка России Кирилл Тремасов заявляли, что не исключают снижения ключевой ставки более чем на 100 б. п.
На предыдущем заседании 6 июня Банк России снизил ставку на 1 п. п. до 20% годовых. Такое решение было не вполне ожидаемо рынком: большинство (15 из 24) опрошенных «Ведомостями» экспертов прогнозировали сохранение ставки.