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Правительство рассматривает идею дифференциации ставки по льготной ипотеке

Ранее с таким предложением выступили депутаты
Анастасия Бойко
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Правительство рассматривает предложение депутатов по дифференциации ставки по льготной ипотеки в зависимости от регионов и количества детей, сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, обсуждаются разные варианты работы механизма.

«Мы эту инициативу рассматриваем, смотрим, к чему это приведет в целом… Там много настроечных механизмов, которые мы сейчас с Минфином считаем», – отметил он, отвечая на вопрос «Ведомостей», поддерживает ли правительство предложение депутатов по дифференциации ставки по льготной ипотеке. Чтобы принять решение, нужно также смотреть, как эту систему администрировать, отметил вице-премьер. В регионах есть представительства не всех банков. Кроме того, остается вопрос – как считать имеющиеся площади, количество детей, добавил он.

«Ключевой вопрос – чтобы объемы ипотеки не снижались. Если это решение приведет к снижению ипотеки, то это будет плохо», – указал Хуснуллин. Если это решение приведет к дополнительному увеличению ипотеки и расширит возможности молодых семей по улучшению своих жилищных условий, то правительство такое решение будет поддерживать, подчеркнул вице-премьер.

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин 16 июля в ходе правчаса, посвященного демографической политике, предложил правительству обсудить введение дифференцированной ставки по ипотеке в зависимости от конкретных регионов. Он отметил, что сейчас ставка по ипотечным кредитам плоская и «не учитывает доходы в регионах, независимо от того, где человек живет: в Костроме, в Орле, в Москве». Он указал на неравномерное распределение льготной семейной ипотеки: около 40% таких кредитов приходится на Москву. Министр строительства Ирек Файзуллин поддержал предложение Володина. Кроме того, ранее депутаты предлагали устанавливать ставку по ипотеке в зависимости от количества детей. 21 июля комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства подготовил проект постановления, согласно которому Минфину и Минстрою РФ рекомендуется разработать механизм действия отдельных ипотечных ставок для городов различного размера и сельских территорий.

В июле председатель Совфеда Валентина Матвиенко также предложила выдавать семейную ипотеку только по месту регистрации заемщика. По ее словам, в 2024 г. более 50% выданных ипотечных кредитов по льготной семейной ставке было оформлено в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Спикер Совфеда предложила ввести для получателей льготной ипотеки обязательную регистрацию в купленном жилье в течение 180 дней со дня покупки. А также в течение пяти лет после приобретения жилья по ипотеке обязать не реже одного раза в год подтверждать регистрацию по адресу приобретенной недвижимости. 10 июля замминистра финансов РФ Иван Чебесков заявил, что ведомство поддерживает инициативу.

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Хуснуллин ожидает, что ЦБ примет решение 25 июля по снижению ставки на 2 п.п. «Хотелось бы 4 [процентных пункта] минимум, но думаю, что будет 2», – указал он. До конца года для строительной отрасли было бы приемлемо, чтобы ставка была не более 10-12%, добавил вице-премьер.

Центральный банк на заседании совета директоров 25 июля вновь снизит ключевую ставку, считают все опрошенные «Ведомостями» аналитики. Большинство экспертов ожидают снижения ставки на 2 процентных пункта до 18% по итогам заседания. В начале июля глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что основным вопросом на повестке заседания совета директоров регулятора будет шаг снижения. Зампред ЦБ Алексей Заботкин и советник главы Банка России Кирилл Тремасов заявляли, что не исключают снижения ключевой ставки более чем на 100 б. п.

На предыдущем заседании 6 июня Банк России снизил ставку на 1 п. п. до 20% годовых. Такое решение было не вполне ожидаемо рынком: большинство (15 из 24) опрошенных «Ведомостями» экспертов прогнозировали сохранение ставки.

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