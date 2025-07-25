Правительство рассматривает идею дифференциации ставки по льготной ипотеке

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 16 июля в ходе правчаса, посвященного демографической политике, предложил правительству обсудить введение дифференцированной ставки по ипотеке в зависимости от конкретных регионов. Он отметил, что сейчас ставка по ипотечным кредитам плоская и «не учитывает доходы в регионах, независимо от того, где человек живет: в Костроме, в Орле, в Москве». Он указал на неравномерное распределение льготной семейной ипотеки: около 40% таких кредитов приходится на Москву. Министр строительства Ирек Файзуллин поддержал предложение Володина. Кроме того, ранее депутаты предлагали устанавливать ставку по ипотеке в зависимости от количества детей. 21 июля комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства подготовил проект постановления, согласно которому Минфину и Минстрою РФ рекомендуется разработать механизм действия отдельных ипотечных ставок для городов различного размера и сельских территорий.