В Минфин РФ поступили предложения по усовершенствованию льготной ипотеки

Минфин подчеркнул, что необходимо выработать механизм, который ограничит возможность покупки недвижимости в инвестиционных целях. Льготная ипотека в первую очередь должна помогать тем, кто в ней больше всего нуждается. При этом новые механизмы не должны ограничивать тех граждан, которые хотят купить квартиру, чтобы действительно переехать в другой регион.