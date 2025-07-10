В Минфин РФ поступили предложения по усовершенствованию льготной ипотеки

В Минфин РФ поступили предложения по усовершенствованию льготной ипотекиВ них вошли обязательная регистрация в купленном жилье и ее подтверждение
В Минфин России поступили предложения от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко по усовершенствованию льготной ипотеки, рассказал «Ведомостям» представитель министерства.
Предлагается ввести для получателей льготной ипотеки обязательную регистрацию в купленном жилье в течение 180 дней со дня покупки. А также в течение пяти лет после приобретения жилья по ипотеке обязать не реже одного раза в год подтверждать регистрацию по адресу приобретенной недвижимости.
Минфин подчеркнул, что необходимо выработать механизм, который ограничит возможность покупки недвижимости в инвестиционных целях. Льготная ипотека в первую очередь должна помогать тем, кто в ней больше всего нуждается. При этом новые механизмы не должны ограничивать тех граждан, которые хотят купить квартиру, чтобы действительно переехать в другой регион.
Предложения Матвиенко должно согласовать правительство.
1 июля Матвиенко на встрече членов совета палаты с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Белом доме предложила инициативу, запрещающую выдавать льготную семейную ипотеку на приобретение или строительство жилья за пределами субъекта Федерации, в котором зарегистрирован заемщик.