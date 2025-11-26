ЦБ установил курс доллара на 27 ноября на уровне 78,59 рубля

26 ноября председатель правления Сбербанка Герман Греф назвал курс в диапазоне 98–105 руб. за доллар США равновесным. По его словам, это курс, который должен бы быть при нормализации рынка, устроил экспортеров и оказал помощь импортерам с точки зрения создания естественного барьера на границе.