ЦБ установил курс доллара на 27 ноября на уровне 78,59 рубля

Банк России установил официальный курс доллара на 27 ноября на уровне 78,59 руб. (-0,37 руб.), следует из данных на сайте регулятора.

Евро подорожал на 0,54 руб. до 91,50 руб. Юань стал дешевле на 0,03 руб. – 11,08 руб.

На 25 ноября Центробанк устанавливал курс доллара на уровне 78,96 руб., евро – 90,97 руб., а юаня – 11,11 руб.

Курс доллара на внебиржевом рынке Forex по состоянию на 18:00 мск 26 ноября составляет 78,60 руб.

26 ноября председатель правления Сбербанка Герман Греф назвал курс в диапазоне 98–105 руб. за доллар США равновесным. По его словам, это курс, который должен бы быть при нормализации рынка, устроил экспортеров и оказал помощь импортерам с точки зрения создания естественного барьера на границе.

