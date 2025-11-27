ЦБ понизил курс доллара на 28 ноября до 78,25 рубля
ЦБ установил курс доллара на 28 ноября на уровне 78,25 руб. – на 0,34 руб. ниже предыдущего значения. Данные опубликованы на сайте регулятора.
Евро подешевел на 0,71 руб. – до 90,78 руб. Юань снизился на 0,05 руб. – до 11,02 руб.
26 ноября глава Сбербанка Герман Греф назвал равновесным курс доллара в диапазоне 98–105 руб. По его словам, при нормализации рынка такой уровень устроил бы экспортеров и помог бы импортерам за счет формирования «естественного барьера» на границе.
17 ноября ЦБ сообщал, что реальный эффективный курс рубля к валютам основных торговых партнеров, рассчитанный с учетом инфляции, в октябре 2025 г. вырос на 2,6% к сентябрю. За 10 месяцев этот показатель увеличился на 24,2% в годовом выражении.