НБКИ: доля отказов по заявкам на потребкредиты выросла в октябре

25 ноября «Скоринг бюро» сообщило, что объем выдачи потребкредитов по итогам 10 месяцев 2025 г. уменьшился на 48,1% по сравнению с годом ранее. Всего было выдано 16 млн кредитов на 2,53 млрд руб. Средняя сумма потребкредита за отчетный период выросла на 6% год к году и за октябрь составила 160 400 руб. Средний срок выдаваемого потребкредита увеличился на 0,1% до 26,4 месяца.