НБКИ: доля отказов по заявкам на потребкредиты выросла в октябре
Доля отказов по заявкам на потребительские кредиты выросла в октябре 2025 г. на 8,5 процентного пункта (п. п.) относительно такого же периода 2024 г. и достигла 76%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
По данным НБКИ, по сравнению с сентябрем доля отказов по заявкам на потребкредиты увеличилась на 1,3 п. п. Показатель растет второй месяц подряд.
Среди 30 регионов – лидеров по числу заявок на потребкредиты наибольшие доли отказов в октябре зафиксированы в Новосибирской (78,3%) и Омской (77,8%) областях, Краснодарском крае (77,6%), Кемеровской (77,3%) и Оренбургской (77,1%) областях.
Наиболее серьезная динамика роста доли отказов по заявкам на потребкредиты отмечена в Москве (+11 п. п.), Московской области (+10,1 п. п.), Санкт-Петербурге (+10,1 п. п.), Самарской (+9,9 п. п.) и Нижегородской (+9,4 п. п.) областях. Наименьший рост указанного показателя выявлен в Забайкальском (+5,5 п. п.) и Хабаровском (+5,8 п. п.) краях, Иркутской области (+6,3 п. п.), Ставропольском крае (+6,4%) и Башкирии (+6,5 п. п.).
25 ноября «Скоринг бюро» сообщило, что объем выдачи потребкредитов по итогам 10 месяцев 2025 г. уменьшился на 48,1% по сравнению с годом ранее. Всего было выдано 16 млн кредитов на 2,53 млрд руб. Средняя сумма потребкредита за отчетный период выросла на 6% год к году и за октябрь составила 160 400 руб. Средний срок выдаваемого потребкредита увеличился на 0,1% до 26,4 месяца.
По данным НБКИ, средний срок потребкредитов в октябре вырос на 8,9% относительно прошлого года и достиг 2,3 года. По сравнению с сентябрем средний срок потребкредитов в октябре сократился на 3,5%.