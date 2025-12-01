Костин: главным вызовом для банков в 2026 году будет привлечение капитала

«И фондовый рынок уже не такой, как раньше, когда крупнейшими инвесторами были западные компании или американские фонды, на которые приходилось около 60% всех иностранных инвестиций в российские акции. Сейчас это все ушло, докапитализироваться за счет фондового рынка не так просто», – объяснил он одну из причин такого вывода.