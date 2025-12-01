Костин: главным вызовом для банков в 2026 году будет привлечение капитала
«И фондовый рынок уже не такой, как раньше, когда крупнейшими инвесторами были западные компании или американские фонды, на которые приходилось около 60% всех иностранных инвестиций в российские акции. Сейчас это все ушло, докапитализироваться за счет фондового рынка не так просто», – объяснил он одну из причин такого вывода.
По словам Костина, Банк России планирует ужесточить регуляторику по расчету капитала для непрофильных активов. Он отметил, что ВТБ для выполнения новых условий понадобится 1,7 трлн руб. в течение пяти лет.
Кроме того, глава ВТБ в интервью спрогнозировал, что снижение ключевой ставки будет незначительным до конца 2025 г. Он считает, что сейчас появились факторы, чтобы ставку не снижать или снижать медленно, в том числе показатель инфляции ниже 7%. Костин указал, что к концу 2026 г. ставка должна быть на уровне 12–13%.
24 октября совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 50 б. п. до 16,5% годовых. Это четвертое снижение ключевой ставки подряд после того, как с октября 2024 г. и по июнь 2025 г. она была на уровне 21%.