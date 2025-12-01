Банк России установил курс доллара на 2 декабря ниже 78 рублей
На 2 декабря Банк России понизил курс доллара на 0,53 руб. до 77,7 руб. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
В то же время курс евро понизился на 0,48 руб. до 90,34 руб. Юань подешевел на 0,06 руб. до 10,96 руб.
26 ноября председатель правления Сбербанка Герман Греф назвал равновесным курс доллара в диапазоне 98–105 руб. Он уточнил, что при нормализации рынка этот уровень устроил бы экспортеров и помог бы импортерам за счет формирования «естественного барьера» на границе.
По данным Банка России, реальный эффективный курс рубля к валютам основных торговых партнеров, рассчитанный с учетом инфляции, в октябре 2025 г. увеличился на 2,6% к сентябрю. За 10 месяцев показатель вырос на 24,2% в годовом выражении.