Костин: ВТБ не рассчитывает на резкое изменение санкционной политики
В своей стратегии ВТБ не закладывает возможности быстрого снятия санкций и ожидает их поэтапную отмену. Об этом заявил глава банка Андрей Костин в интервью телеканалу «Россия 1».
Он отметил двойственность политики США, которая, с одной стороны, стремится к урегулированию украинского конфликта, а с другой – угрожает новыми санкциями. В связи с этим, по словам главы ВТБ, банк разрабатывает свои планы с учетом текущих реалий, хотя общий настрой на улучшение ситуации становится более оптимистичным благодаря предпринимаемым усилиям по урегулированию конфликта на Украине.
«Я, честно говоря, в своих прогнозах и в политике банка не очень рассчитываю на какие-то резкие изменения санкционной политики. Если она и будет, то она будет, наверное, поэтапная, постепенная. И поэтому мы пока работаем исходя из нынешних условий», – сказал Костин.
23 октября Евросоюз утвердил 19-й пакет антироссийских санкций. В него попали белорусские и казахские дочерние компании ВТБ.
Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов говорил, что выделение отдельных «дочек» банка в 19-м пакете санкций Евросоюза не приведет к материальным последствиям для банка, поскольку он уже «был под всеми возможными санкциями».