Костин: ВТБ не рассчитывает на резкое изменение санкционной политики

Он отметил двойственность политики США, которая, с одной стороны, стремится к урегулированию украинского конфликта, а с другой – угрожает новыми санкциями. В связи с этим, по словам главы ВТБ, банк разрабатывает свои планы с учетом текущих реалий, хотя общий настрой на улучшение ситуации становится более оптимистичным благодаря предпринимаемым усилиям по урегулированию конфликта на Украине.