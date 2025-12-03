Минфин привлечет 100 млрд рублей от продажи изъятого имущества
Минфин РФ сможет выполнить план по привлечению 100 млрд руб. с помощью продажи имущества, изъятого по искам Генпрокуратуры РФ, сообщил телеканалу РБК министр финансов России Антон Силуанов.
«До конца года надеемся провести несколько сделок, которые обеспечат нам те цифры, на которые мы рассчитывали», – сказал он, ответив на вопрос о том, сможет ли финансовое ведомство достичь планового показателя в 100 млрд руб.
Кроме того, в сентябре Силуанов сообщал об интересе российских инвесторов к покупке аэропорта «Домодедово», который также был обращен в доход государства. По словам министра, ведомство также заинтересовано в скорой реализации актива.