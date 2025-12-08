Ставки по вкладам в топ-20 банках увеличились на всех сроках

5 декабря «Ведомости» со ссылкой на индекс накопительных счетов «Финуслуг» писали, что средняя ставка в топ-20 крупнейших банков по объему средств населения в ноябре выросла на 0,06 п. п. до 15,97% годовых. Максимальная ставка среди предложений в банках по накопительным счетам составила 18,50% против 18% в октябре. Максимальные ставки по накопительным счетам выросли в четырех финансовых организациях из топ-20. Диапазон роста составил 0,5–2,0 п. п. Еще четыре банка опустили ставки в диапазоне 0,4–1,0 п. п. В остальных финансовых организациях ставки сохранились.