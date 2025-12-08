Ставки по вкладам в топ-20 банках увеличились на всех сроках
Средние ставки по вкладам в 20 крупнейших российских банках по объему розничных депозитов с 24 октября по 8 декабря 2025 г. увеличились на сроках от трeх месяцев до трeх лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на финансовый маркетплейс «Финуслуги».
За указанный период средние ставки выросли от 0,15 до 1,46 процентного пункта (п.п.). Наибольший рост выявлен по трехлетним вкладам – до 10,88% годовых. К 8 декабря средняя ставка по трехмесячным вкладам достигла 15,38% (+0,15 п.п.), по полугодовым – 14,73% (+0,20 п.п.), по годовым – 13,49% (+0,32 п.п.). Ставка по вкладам на 1,5 года выросла на 0,82 п.п. и составила 11,71%, по двухлетним – на 0,57 п.п. до 11,39%.
С начала декабря ставки продемонстрировали рост на 0,08-0,69 п.п.
5 декабря «Ведомости» со ссылкой на индекс накопительных счетов «Финуслуг» писали, что средняя ставка в топ-20 крупнейших банков по объему средств населения в ноябре выросла на 0,06 п. п. до 15,97% годовых. Максимальная ставка среди предложений в банках по накопительным счетам составила 18,50% против 18% в октябре. Максимальные ставки по накопительным счетам выросли в четырех финансовых организациях из топ-20. Диапазон роста составил 0,5–2,0 п. п. Еще четыре банка опустили ставки в диапазоне 0,4–1,0 п. п. В остальных финансовых организациях ставки сохранились.