Финансы

Банк России запустил механизм реабилитации попавших в базу мошенников

Ведомости

Центробанк совместно с МВД России запустил механизм реабилитации клиентов, счета которые были заблокированы в связи с подозрениями в мошеннических операциях, связанных со сделками с криптовалютой. Об этом сообщил директор департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров на конференции «Антифрод Россия».

Он напомнил, что по закону люди, попавшие в базу, могут обратиться через свой банк или напрямую в ЦБ, чтобы регулятор рассмотрел заявление о законности и обоснованности нахождения в ней.

«Могу сразу сказать, что большинство обращений, которые поступают в Банк России, мы не удовлетворяем. Основная масса людей, которые попадают в базу, находятся там обоснованно», – подчеркнул Уваров (цитата по ТАСС).

Аналитик предупредила о риске блокировки счета после перевода самому себе

Финансы / Банки

По его словам, в основном в регулятор обращаются люди в возрасте от 15 до 24 лет. Это основная клиентура, находящаяся в базе, и в отношении которой проводят мероприятия правоохранители. Механизм реабилитации заработал. Граждане, которые находятся в базе и считают себя непричастными к совершению операций без добровольного согласия, обращаются в МВД и могут урегулировать спор в досудебном порядке.

Уваров добавил, что Банк России планирует «отточить» механизм реабилитации и «немножко почистить базу». Ежедневно в регулятор поступает до 1000 таких жалоб.

18 ноября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что рост жалоб о необоснованной блокировке счетов говорит о перегибах в борьбе с мошенничеством. Она уточнила, что регулятор выявил снижение жалоб на мошенничество, но параллельно увеличилось число обращений из-за необоснованных блокировок счетов. Набуллина выразила надежду, что проблема будет решена.

