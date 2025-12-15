Газета
Банк России понизил курсы доллара и евро на 16 декабря

Ведомости

Банк России понизил курс доллара на 16 декабря на 0,28 руб. до 79,45 руб. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

В то же время курс евро снизился на 0,34 руб. до 93,23 руб. Курс юаня же снизился на 0,06 руб. до 11,22 руб. 

2 декабря «Ведомости» сообщали, что с начала 2025 г. рубль укрепился уже на 24,05%. В первый рабочий день года, 10 января, курс доллара достигал 102,29 руб.

ЦБ также рассказывал, что 30 декабря будут зафиксированы курсы валют, которые сохранятся на весь период новогодних праздников. Новые значения, действующие с 13 января, регулятор установит в первый рабочий день следующего года – 12 января.

