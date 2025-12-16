ЦБ повысил курс евро на 17 декабря до 93,80 рубля
Банк России повысил курс евро на 0,58 руб. до 93,81 руб. Данные доступны на сайте регулятора.
Курс доллара стал ниже на 0,02 руб. – 79,43 руб. Юань подорожал на 0,04 руб. и стал равен 11,26 руб.
На 16 декабря ЦБ устанавливал курс доллара на уровне 79,45 руб., евро - 93,23 руб., а юаня – 11,22 руб.
12 декабря Банк России сообщил, что 30 декабря будут зафиксированы курсы валют, которые сохранятся на весь период новогодних праздников. Новые значения, действующие с 13 января, регулятор установит в первый рабочий день следующего года – 12 января.