Банк «Евроальянс» и «Киви» запустили электронный кошелек Qplus

По его словам, пользователи с 17 декабря могут хранить денежные средства в кошельке и осуществлять переводы по номеру телефона или банковской карты. Кроме того, Qplus позволит оплачивать услуги напрямую. У клиентов также будет доступ к валютному счету в тенге от партнера в Казахстане. Пополнение карты доступно в рублях через электронный кошелек.