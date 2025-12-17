Банк «Евроальянс» и «Киви» запустили электронный кошелек Qplus
Банк «Евроальянс» и АО «Киви» запустили в России электронный кошелек Qplus. Он позволит клиентам банка пользоваться его услугами внутри страны и за рубежом, сообщил «Ведомостям» представитель сервиса.
По его словам, пользователи с 17 декабря могут хранить денежные средства в кошельке и осуществлять переводы по номеру телефона или банковской карты. Кроме того, Qplus позволит оплачивать услуги напрямую. У клиентов также будет доступ к валютному счету в тенге от партнера в Казахстане. Пополнение карты доступно в рублях через электронный кошелек.
Для открытия Qplus пользователю необходимо пройти регистрацию в приложении или на сайте. Затем нужно пройти упрощенную идентификацию для того, чтобы пользоваться услугами в полном объеме.
Банк «Евроальянс» принадлежит микрофинансовой компании «Займер». А в середине декабря «Займер» объявила о покупке доли у Qiwi в цифровом сервисе «Таксиагрегатор» и платформе приема онлайн-платежей и управления финансами IntellectMoney, писали «Ведомости».
Партнерство с Qiwi на базе банка «Евроальянс» позволяет группе «Займер» предложить клиентам платежные сервисы и выйти в быстрорастущий сегмент транзакционных решений, прокомментировал запуск кошелька гендиректор «Займера» Роман Макаров. Новый бизнес в меньшей степени зависит от динамики ключевой ставки и оценивается рынком по существенно более высоким мультипликаторам, чем традиционное кредитование, добавил он.
В середине сентября Сбербанк также дал возможность клиентам из России совершать безналичные платежи в Индии. Для этого компания стала партнером индийского приложения Cheq. При этом для регистрации в приложении понадобятся паспорт и действующая виза в Индию. Чтобы активировать электронный кошелек в Индии, клиенту нужно будет встретиться с агентом партнера, назначить встречу можно через приложение.