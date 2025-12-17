Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Банк «Евроальянс» и «Киви» запустили электронный кошелек Qplus

Ведомости

Банк «Евроальянс» и АО «Киви» запустили в России электронный кошелек Qplus. Он позволит клиентам банка пользоваться его услугами внутри страны и за рубежом, сообщил «Ведомостям» представитель сервиса.

По его словам, пользователи с 17 декабря могут хранить денежные средства в кошельке и осуществлять переводы по номеру телефона или банковской карты. Кроме того, Qplus позволит оплачивать услуги напрямую. У клиентов также будет доступ к валютному счету в тенге от партнера в Казахстане. Пополнение карты доступно в рублях через электронный кошелек.

Для открытия Qplus пользователю необходимо пройти регистрацию в приложении или на сайте. Затем нужно пройти упрощенную идентификацию для того, чтобы пользоваться услугами в полном объеме.

«Займер» планирует приобрести две цифровые платформы у Qiwi

Финансы

Банк «Евроальянс» принадлежит микрофинансовой компании «Займер». А в середине декабря «Займер» объявила о покупке доли у Qiwi в цифровом сервисе «Таксиагрегатор» и платформе приема онлайн-платежей и управления финансами IntellectMoney, писали «Ведомости».

Партнерство с Qiwi на базе банка «Евроальянс» позволяет группе «Займер» предложить клиентам платежные сервисы и выйти в быстрорастущий сегмент транзакционных решений, прокомментировал запуск кошелька гендиректор «Займера» Роман Макаров. Новый бизнес в меньшей степени зависит от динамики ключевой ставки и оценивается рынком по существенно более высоким мультипликаторам, чем традиционное кредитование, добавил он.

В середине сентября Сбербанк также дал возможность клиентам из России совершать безналичные платежи в Индии. Для этого компания стала партнером индийского приложения Cheq. При этом для регистрации в приложении понадобятся паспорт и действующая виза в Индию. Чтобы активировать электронный кошелек в Индии, клиенту нужно будет встретиться с агентом партнера, назначить встречу можно через приложение.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте