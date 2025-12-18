Сформированный с помощью ИИ кредитный портфель «Сбера» достиг 5 трлн рублей
Корпоративный кредитный портфель «Сбера» для клиентов среднего и крупного бизнеса., созданный с использованием ИИ, достиг 5 трлн руб. Об этом рассказал первый зампред правления банка Александр Ведяхин в интервью «Ведомости. Капиталу».
В ноябре «Сбер» впервые в истории корпоративного кредитования выдал клиенту среднего бизнеса полностью автономный кредит, который был обработан без участия сотрудника на всех этапах. Зампред правления банка отметил, что цель «Сбера» на 2026 г. – проводить каждую вторую новую сделку для клиентов среднего, крупного и крупного бизнеса полностью автономно.
По его словам, розничные модели анализируют больше поведенческих и транзакционных данных и принимают решения за секунды. В корпоративном сегменте ситуация сложнее, но ИИ уже может формировать предложения, анализировать текущие договоры и рассчитывать параметры сделок.
«Сбер» активно внедряет ИИ для всех сегментов корпоративных клиентов. Подходы к кредитованию различаются: в рознице акцент делается на скоринг, а в корпоративном сегменте – на анализ потоков, сезонности, контрактов и отраслевых факторов. Клиенты положительно оценивают эти изменения, ценя скорость и прозрачность, отметил Ведяхин.
9 сентября стало известно, что за восемь месяцев 2025 г. портфель потребительских кредитов «Сбера» возрос на 0,4% за месяц и достиг 3,4 трлн руб. С начала года он сократился на 11,6% из-за высоких процентных ставок и регуляторных ограничений. В августе выдачи потребительских кредитов увеличились до 189 млрд руб. Портфель кредитных карт вырос на 1,2% за август, или на 7,2% с начала 2025 г., достигнув 2,4 трлн руб. Корпоративный кредитный портфель показал рост на 2,1% за месяц, или на 5,1% с начала года, без учета валютной переоценки и составил 28,5 трлн руб.