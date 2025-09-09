Чистая прибыль Сбербанка за восемь месяцев 2025 года составила 1,12 трлн рублей

Портфель потребительских кредитов возрос на 0,4% за месяц и достиг 3,4 трлн руб. С начала года он сократился на 11,6% из-за высоких процентных ставок и регуляторных ограничений. В августе выдачи потребительских кредитов увеличились до 189 млрд руб. Портфель кредитных карт вырос на 1,2% за август или на 7,2% с начала 2025 г., достигнув 2,4 трлн руб. Корпоративный кредитный портфель показал рост на 2,1% за месяц или на 5,1% с начала года без учета валютной переоценки и составил 28,5 трлн руб.