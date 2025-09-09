Чистая прибыль Сбербанка за восемь месяцев 2025 года составила 1,12 трлн рублей
Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за восемь месяцев 2025 г. выросла на 6,4% относительно аналогичного периода 2024 г. и достигла 1,12 трлн руб. Рентабельность капитала составила 22,2%.
В августе чистая прибыль кредитной организации увеличилась на 3,7% год к году, до 148,1 млрд руб. Рентабельность составила 23%.
Розничный кредитный портфель увеличился на 1,3% за август или на 2,4% с начала 2025 г. без учета секьюритизации по жилищным кредитам и цессии по автокредитам и достиг 17,8 трлн руб. Портфель жилищных кредитов без учета секьюритизации вырос на 1,5% за август или на 6% с начала года, до 11,4 трлн руб. В августе финансовая организация выдала ипотечных кредитов на 267 млрд руб.
Портфель потребительских кредитов возрос на 0,4% за месяц и достиг 3,4 трлн руб. С начала года он сократился на 11,6% из-за высоких процентных ставок и регуляторных ограничений. В августе выдачи потребительских кредитов увеличились до 189 млрд руб. Портфель кредитных карт вырос на 1,2% за август или на 7,2% с начала 2025 г., достигнув 2,4 трлн руб. Корпоративный кредитный портфель показал рост на 2,1% за месяц или на 5,1% с начала года без учета валютной переоценки и составил 28,5 трлн руб.
Средства физлиц выросли на 0,3% за месяц или на 9,3% с начала года без учета валютной переоценки, достигнув 29,9 трлн руб. Средства юрлиц возросли на 4,3% за месяц или на 0,6% с начала года без учета валютной переоценки, до 12,8 трлн руб.
Число розничных клиентов составило 110,3 млн человек. Количество активных корпоративных клиентов увеличилось на 3,3% с начала 2025 г. и достигло 3,4 млн.
22 августа Сбербанк завершил выплату дивидендов за 2024 г. Акционерам направили 786,9 млрд руб. На одну обыкновенную и привилегированную акцию пришлось по 34,84 руб. Согласно дивидендной политике, на выплаты было направлено 50% от чистой прибыли. Из них 393,46 млрд руб. получил государственный акционер, такая же сумма была распределена между более чем 2 млн физических и юридических лиц.