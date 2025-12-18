Эффект от внедрения ИИ во все направления «Сбера» достигнет 550 млрд рублей
Общий экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта (ИИ) во все направления «Сбера» достигнет 550 млрд руб. к 2026 г. Об этом рассказал первый зампред правления банка Александр Ведяхин в интервью «Ведомости. Капиталу».
По его словам, применение ИИ значительно повышает эффективность бизнеса и сокращает издержки. Исследования показывают, что использование ИИ в розничной торговле может увеличить прибыль на 10–15% за счет оптимизации производственных процессов, снижения затрат и улучшения качества продукции.
При этом внедрение ИИ-решений сопряжено с определенными вызовами. Среди них – нехватка квалифицированных кадров и высокие начальные инвестиции. Тем не менее, преимущества от использования ИИ значительно перевешивают возможные риски, позволяя компаниям оставаться конкурентоспособными в условиях быстро меняющегося рынка, отметил Ведяхин.
Он выразил мнение, что компаниям необходимо продолжать инвестировать в обучение сотрудников, а государству – совершенствовать законодательную базу и поддерживать стартапы, разрабатывающие инновационные ИИ-решения.
В том же интервью Ведяхин рассказал, что ИИ используется в «Сбере» для одобрения сделок по финансированию жилья. Сейчас с его помощью одобряется 60% соглашений, а общий объем таких кредитов уже превысил 1,5 трлн руб. В 2025 г. «Сбер» запустил двух ИИ-агентов, которые помогают застройщикам оптимизировать рабочие процессы.