Эффект от внедрения ИИ во все направления «Сбера» достигнет 550 млрд рублей

В том же интервью Ведяхин рассказал, что ИИ используется в «Сбере» для одобрения сделок по финансированию жилья. Сейчас с его помощью одобряется 60% соглашений, а общий объем таких кредитов уже превысил 1,5 трлн руб. В 2025 г. «Сбер» запустил двух ИИ-агентов, которые помогают застройщикам оптимизировать рабочие процессы.