С помощью ИИ в «Сбере» одобряется 60% сделок финансирования жилья

Ведяхин добавил, что в процессе строительства также активно используются возможности ИИ для сокращения сроков и снижения стоимости проектов, повышения точности и безопасности. Он отметил, что ИИ-системы помогают устранить одну из основных причин задержек – необходимость перепроектирования, а также ускоряют процесс согласования и расчетов. Например, ожидается, что применение ИИ позволит сократить время работы архитектора до 40%. По прогнозам экспертов, в ближайшие пять лет использование ИИ приведет к экономии более 12% от стоимости строительства.