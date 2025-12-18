С помощью ИИ в «Сбере» одобряется 60% сделок финансирования жилья
Искусственный интеллект (ИИ) используется в «Сбере» для одобрения сделок по финансированию жилья. Сейчас с его помощью одобряется 60% соглашений, а общий объем таких кредитов уже превысил 1,5 трлн руб. Об этом рассказал первый зампред правления банка Александр Ведяхин в интервью «Ведомости. Капиталу».
В 2025 г. «Сбер» запустил двух ИИ-агентов, которые помогают застройщикам оптимизировать рабочие процессы. Один из них анализирует строительную готовность объектов на основе фотографий. Результаты анализа автоматически загружаются в личный кабинет строительного эксперта, где они используются для расчета общей готовности и выявления возможных задержек. Это нововведение позволяет сократить трудозатраты на подготовку отчетов о мониторинге на 15–20%, отметил Ведяхин.
Второй ИИ-агент помогает клиентским менеджерам «Сбера» формировать предварительные коммерческие предложения на основе ключевых параметров проекта. Он работает аналогично ипотечному калькулятору, позволяя за несколько минут подобрать оптимальные параметры для будущего проекта в конкретной локации. Для этого достаточно указать кадастровый номер земельного участка, оценить себестоимость, сроки строительства и планируемую цену реализации площадей.
Ведяхин добавил, что в процессе строительства также активно используются возможности ИИ для сокращения сроков и снижения стоимости проектов, повышения точности и безопасности. Он отметил, что ИИ-системы помогают устранить одну из основных причин задержек – необходимость перепроектирования, а также ускоряют процесс согласования и расчетов. Например, ожидается, что применение ИИ позволит сократить время работы архитектора до 40%. По прогнозам экспертов, в ближайшие пять лет использование ИИ приведет к экономии более 12% от стоимости строительства.
При этом, по словам Ведяхина, внедрение ИИ в строительной сфере сталкивается с серьезными ограничениями, обусловленными законодательством. Строительство является территорией повышенной опасности, что требует строгого соблюдения норм и правил. Поэтому успех применения ИИ в этой области напрямую зависит от эффективности нормативной базы, заключил он.
20 ноября президент РФ Владимир Путин предложил сформировать национальный план внедрения ИИ. Согласно национальной стратегии развития ИИ, вклад технологии в ВВП к 2030 г. должен превысить 11 трлн руб. Сейчас под руководством Минцифры есть аналитический центр, занимающийся ИИ. Президент же предложил создать штаб, который бы контролировал внедрение ИИ по всем направлениям – отраслям, регионам, министерствам и ведомствам.