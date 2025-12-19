Газета
Оплата iPhone стала доступной в обновленном приложении Альфа-банка

Ведомости

Функция оплаты с помощью iPhone стала доступна для клиентов Альфа-банка, которые скачают обновленную версию его приложения. Об этом сообщили в Telegram-канале финансовой организации.

Клиенты получили возможность бесконтактной оплаты смартфоном марки Apple. До этого функция временно была ограничена по техническим причинам.

В середине сентября T-банк также запустил сервис T-Pay на iPhone и вернул пользователям возможность бесконтактной оплаты на смартфонах Apple. Компания отмечала, что сервис работает на технологии Bluetooth Low Energy и совместим с системой оплаты iPhone от «Сбера».

Клиенты «Сбера» пользуются функцией с 25 августа, механизм назвали «Вжух». Он требует включения Bluetooth и доступа к нему у приложения банка. Представитель компании в сентябре рассказал «Ведомостям», что на разных этапах подключения к технологии Сбербанка «Вжух» находятся уже более 20 кредитных организаций.

