Оплата iPhone стала доступной в обновленном приложении Альфа-банка

Клиенты «Сбера» пользуются функцией с 25 августа, механизм назвали «Вжух». Он требует включения Bluetooth и доступа к нему у приложения банка. Представитель компании в сентябре рассказал «Ведомостям», что на разных этапах подключения к технологии Сбербанка «Вжух» находятся уже более 20 кредитных организаций.