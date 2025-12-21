Российские банки начали требовать пояснений о родстве при денежных переводах
Российские банки усилили контроль за денежными переводами для защиты от мошеннических атак. Об этом сообщает «РИА Новости». Для перевода крупных сумм банки просят указать, кем клиенту приходится получатель денег.
Сначала операция блокируется, после чего с отправителем связывается сотрудник банка и уточняет детали: полные данные получателя, степень родства или знакомства с ним, а также цель перевода – на что именно будут потрачены деньги.
16 декабря УБК МВД предупреждало о мошеннической схеме, когда под видом «работодателя» или «сотрудника службы безопасности» просят включить демонстрацию экрана и получают доступ к личным данным пользователя.