ЦБ установил курс доллара на 23 декабря ниже 80 рублей

Ведомости

Банк России установил официальный курс доллара на 23 декабря на уровне 79,31 руб. Он стал дешевле на 1,41 руб.

Курс евро понизился на 1,65 руб. до 92,86 руб. Юань подешевел на 0,22 руб. до 11,23 руб.

20 декабря официальный курс доллара составлял 80,72 руб., евро – 94,51 руб., юаня – 11,45 руб.

По данным Reuters, снижение доллара относительно основных мировых валют произошло после публикации данных о более слабом, чем ожидалось, росте инфляции в США. Министерство труда страны сообщило, что инфляция в ноябре составила 2,7% в годовом выражении, а аналитики прогнозировали рост на уровне 3,1%.

