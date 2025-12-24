Газета
Главная / Финансы /

Новым гендиректором АСВ стал Александр Жданов

Ведомости

Александра Жданова назначили генеральным директором госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). Это следует из информации на сайте Банка России.

Решение об этом принял совет директоров АСВ. Жданов начнет работу с 13 января 2026 г. Совет также освободил Андрея Мельникова от должности главы агентства.

Сейчас Жданов возглавляет департамент финансового оздоровления Центробанка. На этой должности он работает с июня 2017 г.

Чем известен Андрей Мельников

Общество

23 октября стало известно о следственных действиях по уголовному делу о мошенничестве в отношении Мельникова. Его обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Как говорил «Ведомостям» его адвокат Никита Филиппов, Мельникову предъявили обвинения в хищении порядка 4 млрд руб. при эксплуатации аквапарка «Аквамир».

