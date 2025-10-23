Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Главе АСВ Мельникову предъявили обвинения в хищении порядка 4 млрд рублей

Ведомости

Председателю Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрею Мельникову предъявили обвинения в хищении порядка 4 млрд руб. при эксплуатации аквапарка «Аквамир». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката подсудимого.

Его обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.  

23 октября «Интерфакс» сообщал, что в отношении Мельникова проводятся следственные действия по уголовному делу о мошенничестве. Его доставили в следственный изолятор «Лефортово». 

Чем известен Андрей Мельников

Общество

В сентябре бывшие заместители гендиректора АСВ Александр Попелюх и Ольга Долголевая признали вину по делу о крупном мошенничестве. Они были отправлены в СИЗО.

Всего по делу на тот момент проходили девять человек. Фигурантам вменяется хищение около 4 млрд руб., которые были получены от эксплуатации новосибирского аквапарка «Аквамир» (находится под управлением АСВ), писал «Коммерсантъ». Сам Попелюх может быть причастен к хищению 200 млн руб.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь