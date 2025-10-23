Главе АСВ Мельникову предъявили обвинения в хищении порядка 4 млрд рублей
Председателю Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрею Мельникову предъявили обвинения в хищении порядка 4 млрд руб. при эксплуатации аквапарка «Аквамир». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката подсудимого.
Его обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
В сентябре бывшие заместители гендиректора АСВ Александр Попелюх и Ольга Долголевая признали вину по делу о крупном мошенничестве. Они были отправлены в СИЗО.
Всего по делу на тот момент проходили девять человек. Фигурантам вменяется хищение около 4 млрд руб., которые были получены от эксплуатации новосибирского аквапарка «Аквамир» (находится под управлением АСВ), писал «Коммерсантъ». Сам Попелюх может быть причастен к хищению 200 млн руб.