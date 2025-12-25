Банк России расскажет об обновленной банкноте 1000 рублей 26 декабря
Центральный банк России 26 декабря 2025 г. проведет брифинг, который будет посвящен обновленной банкноте номиналом 1000 руб.
В брифинге будут участвовать заместитель председателя регулятора Сергей Белов и генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук.
30 сентября председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о продвижении работы над обновлением купюры номиналом 1000 руб. Она уточнила, что совет директоров регулятора концептуально одобрил дизайн обновленной банкноты в 1000 руб.
В ноябре 2024 г. Набиуллина продемонстрировала новые варианты изображений на купюру в 1000 руб. Банкноту решили переделать после общественных споров о предыдущем дизайне. На ней была изображена дворцовая церковь в Казанском кремле без креста. Председатель Центробанка отметила, что символ на купюре должен «объединять, а не порождать споры».