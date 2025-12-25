Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Банк России расскажет об обновленной банкноте 1000 рублей 26 декабря

Ведомости

Центральный банк России 26 декабря 2025 г. проведет брифинг, который будет посвящен обновленной банкноте номиналом 1000 руб.

В брифинге будут участвовать заместитель председателя регулятора Сергей Белов и генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук.

30 сентября председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о продвижении работы над обновлением купюры номиналом 1000 руб. Она уточнила, что совет директоров регулятора концептуально одобрил дизайн обновленной банкноты в 1000 руб.

В ноябре 2024 г. Набиуллина продемонстрировала новые варианты изображений на купюру в 1000 руб. Банкноту решили переделать после общественных споров о предыдущем дизайне. На ней была изображена дворцовая церковь в Казанском кремле без креста. Председатель Центробанка отметила, что символ на купюре должен «объединять, а не порождать споры».

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь