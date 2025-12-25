Банк России расскажет об обновленной банкноте 1000 рублей 26 декабря

В ноябре 2024 г. Набиуллина продемонстрировала новые варианты изображений на купюру в 1000 руб. Банкноту решили переделать после общественных споров о предыдущем дизайне. На ней была изображена дворцовая церковь в Казанском кремле без креста. Председатель Центробанка отметила, что символ на купюре должен «объединять, а не порождать споры».