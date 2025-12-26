ЦБ выпустил новую 1000-рублевую банкноту
Банк России объявил о вводе в обращение модернизированной банкноты номиналом 1000 руб. Купюра посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу, сообщается на сайте регулятора.
На лицевой стороне банкноты изображена Никольская башня Нижегородского Кремля, а на оборотной стороне – Саратовский автомобильный мост, судно на подводных крыльях Метеор-120Р и Дворец земледельцев в Казани. Купюра выполнена в бирюзовой гамме. Отмечается также, что она выполнена в современном дизайне и обладает усиленным защитным комплексом.
Кроме того, банкнота содержит QR-код, ведущий на страницу сайта Банка России. Там пользователи могут ознакомиться с подробной информацией о художественном оформлении и признаках подлинности купюры.
В ноябре 2024 г. председатель Банка России Эльвира Набиуллина продемонстрировала новые варианты изображений на купюру в 1000 руб. Было решено переделать банкноту после общественных споров о предыдущем дизайне. На ней была изображена дворцовая церковь в Казанском кремле без креста. По словам председателя Центробанка, символ на купюре должен «объединять, а не порождать споры».