ЦБ выпустил новую 1000-рублевую банкноту

В ноябре 2024 г. председатель Банка России Эльвира Набиуллина продемонстрировала новые варианты изображений на купюру в 1000 руб. Было решено переделать банкноту после общественных споров о предыдущем дизайне. На ней была изображена дворцовая церковь в Казанском кремле без креста. По словам председателя Центробанка, символ на купюре должен «объединять, а не порождать споры».