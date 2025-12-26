Газета
Главная / Финансы /

ЦБ понизил официальный курс доллара до 77,69 рубля

Ведомости

Банк России снизил официальный курс доллара на выходные и 29 декабря на 0,19 руб. до 77,69 руб. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Курс евро также понижен – на 0,68 руб., до 91,21 руб. Курс юаня уменьшился на 0,03 руб. и составил 11,04 руб.

24 декабря агентство Bloomberg назвало рубль самой сильной валютой года. По оценке издания, российская валюта вошла в пятерку самых доходных мировых активов, уступив только драгоценным металлам.

23 декабря глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что к концу 2026 г. крупный бизнес хотел бы видеть ключевую ставку Банка России на уровне 2%, инфляцию – в диапазоне 4–5%, а курс доллара – 90–95 руб.

