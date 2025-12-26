ЦБ понизил официальный курс доллара до 77,69 рубля

23 декабря глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что к концу 2026 г. крупный бизнес хотел бы видеть ключевую ставку Банка России на уровне 2%, инфляцию – в диапазоне 4–5%, а курс доллара – 90–95 руб.