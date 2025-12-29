Бакина: через СБП можно будет пополнять счет наличными в банкоматах любых банков
Банк России в ближайшее время планирует расширить функционал Системы быстрых платежей (СБП), внедрив возможность пополнения счета наличными через банкомат любого банка. Об этом директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина, передает ТАСС.
По ее словам, регулятор совместно с участниками рынка продолжает развивать дополнительные сервисы СБП. Помимо пополнения счетов наличными, в планах – расширение возможностей онлайн-платежей в бюджет для бизнеса.
Также Банк России намерен реализовать сценарий QR-presented, при котором покупатель сам генерирует QR-код для оплаты и предъявляет его на кассе, вместо сканирования кода, созданного торговой точкой. Бакина отметила, что внедрение этой функции также ожидается в ближайшее время.
15 декабря стало известно, что Сбербанк и Т-банк введут переводы между гражданами с помощью QR-кодов. Получатель средств сможет сгенерировать QR-код в мобильном приложении банка. В нем будет содержаться информация о сумме и счете, на который будет осуществляться перевод. Отправитель денег также в приложении сможет считать код и перевести средства получателю. QR-код также можно будет отправить по почте, в SMS или через мессенджер.