Бакина: через СБП можно будет пополнять счет наличными в банкоматах любых банков

15 декабря стало известно, что Сбербанк и Т-банк введут переводы между гражданами с помощью QR-кодов. Получатель средств сможет сгенерировать QR-код в мобильном приложении банка. В нем будет содержаться информация о сумме и счете, на который будет осуществляться перевод. Отправитель денег также в приложении сможет считать код и перевести средства получателю. QR-код также можно будет отправить по почте, в SMS или через мессенджер.