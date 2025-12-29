Газета
Главная / Финансы /

Банк России понизил курс доллара на 30 декабря

Ведомости

На 30 декабря Банк России понизил курс доллара на 0,25 руб. до 77,45 руб. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора. 

В то же время курс евро вырос на 0,27 руб. до 91,48 руб. Юань же подорожал на 0,01 руб. до 11,05 руб. 

24 декабря агентство Bloomberg назвало рубль самой сильной валютой года. По оценке издания, российская валюта вошла в пятерку самых доходных мировых активов, уступив только драгоценным металлам.

23 декабря глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что к концу 2026 г. крупный бизнес хотел бы видеть ключевую ставку Банка России на уровне 2%, инфляцию – в диапазоне 4–5%, а курс доллара – 90–95 руб.

