ЦБ продлил послабления для банков по реструктурированным ссудам компаний
Банк России продлил действие рекомендаций для кредитных организаций по поддержке компаний, столкнувшихся с временными финансовыми трудностями. Соответствующее информационное письмо регулятора будет действовать до 30 июня 2029 г., оно направлено на стимулирование реструктуризации ссуд заемщиков с потенциалом восстановления устойчивости. Документ опубликован на сайте ЦБ РФ.
В частности, банкам рекомендовано учитывать фактор реструктуризации и признавать качество обслуживания долга хорошим, если совокупная просрочка по основному долгу и процентам за последние 180 дней не превышает 30 календарных дней. Для таких реструктурированных ссуд рекомендуется формировать отдельные субпортфели по признакам однородности.
Чтобы побудить банки активнее идти навстречу заемщикам, ЦБ РФ временно смягчил требования к формированию резервов по реструктурированным кредитам. Мера распространяется на компании с умеренной долговой нагрузкой, которые исправно обслуживали обязательства в течение последних шести месяцев и представили банкам реалистичный бизнес-план сроком на три года.
Кредитные организации при этом обязаны регулярно контролировать выполнение заемщиками плановых финансовых показателей. В случае отклонений от бизнес-плана банки должны будут дополнительно формировать резервы. Информацию о принятых решениях и подтверждающие материалы рекомендовано направлять в Банк России одновременно с отчетностью о качестве активов.
Кроме того, регулятор сообщил, что в первом полугодии 2026 г. совместно с банковским сообществом рассмотрит возможность уточнения контрольных показателей с учетом отраслевой специфики и масштаба бизнеса заемщиков.
В октябре министр экономического развития Максим Решетников заявлял, что механизмы реструктуризации долгов для компаний следует обновить. «Аппетита» к росту задолженностей компаний в нынешней ситуации, особенно при текущих ставках, сейчас нет, оценивает министр. Вместе с тем текущие макроусловия могут привести к финансовым сложностям для ряда организаций в России. По словам Решетникова, на фоне этого важно отрегулировать механизмы реструктуризации задолженности.