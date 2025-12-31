Банки начали блокировать снятие крупных сумм наличных через банкоматы
Российские банки стали блокировать операции по снятию крупных сумм наличных через банкоматы для дополнительной проверки. Об этом сообщает «РИА Новости».
При попытке получить значительную сумму операция приостанавливается, после чего клиенту поступает звонок от банка с просьбой подтвердить намерение снять наличные. После подтверждения клиенту сообщают, что повторить операцию можно через пять минут. При повторном запросе средства выдаются в полном объеме.
28 декабря Банк России расширил список признаков мошеннических операций. В него, в частности, вошли переводы через СБП на сумму от 200 000 руб. с последующим перечислением средств третьему лицу в течение суток, а также попытки внесения наличных через банкомат с использованием цифровой карты.
К признакам мошенничества также отнесена смена номера телефона для авторизации менее чем за 48 часов до перевода, использование нетипичного программного обеспечения или провайдера связи при входе в онлайн-банк, а также совпадение данных получателя цифрового рубля с реестром переводов, совершенных без согласия клиента.
В ноябре Банк России также указывал, что крупные переводы самому себе через СБП могут рассматриваться как потенциальный признак мошенничества, если после этого клиент пытается направить средства другому получателю, которому ранее не переводил деньги в течение шести месяцев и более.