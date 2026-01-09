ЦБ введет два новых показателя для мониторинга рынка платежных услуг
Банк России начнет учитывать два новых показателя для наблюдения за рынком платежных услуг. Об этом говорится в сообщении регулятора.
По итогам 2025 г. ЦБ впервые рассчитает уровень удовлетворенности потребителей платежных услуг и индекс цифровизации национальной платежной системы. Оба показателя будут определяться ежегодно. Они позволят оценивать текущее состояние рынка платежей, влияние инноваций, доносить до участников рынка мнение пользователей, выявлять недочеты и при необходимости корректировать регулирование.
Индекс цифровизации будет формироваться на основе пяти субиндексов, включающих 15 показателей. Они охватывают конкурентную среду, безопасность, импортозамещение, доступность и скорость платежей, ассортимент платежных сервисов, альтернативные способы оплаты, транзакционную активность, условия для развития стартапов и другие параметры. Для расчета индекса Банк России использует данные отчетности кредитных организаций, а также результаты опросов. Показатель за 2025 г. станет базовым для оценки динамики в последующие периоды.
Уровень удовлетворенности пользователей платежных услуг ЦБ планирует определять на основе опросов граждан и компаний. Их ответы должны показать, насколько удобно совершать расчеты с партнерами и повседневные платежи – в кафе, на маркетплейсах, при оплате ЖКУ или обучения. По результатам оценки регулятор сможет давать рекомендации участникам рынка и при необходимости менять требования.
«Оба показателя впервые будут опубликованы летом 2026 г.», – сообщили в Банке России.
