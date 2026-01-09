ЦБ введет два новых показателя для мониторинга рынка платежных услуг

Индекс цифровизации будет формироваться на основе пяти субиндексов, включающих 15 показателей. Они охватывают конкурентную среду, безопасность, импортозамещение, доступность и скорость платежей, ассортимент платежных сервисов, альтернативные способы оплаты, транзакционную активность, условия для развития стартапов и другие параметры. Для расчета индекса Банк России использует данные отчетности кредитных организаций, а также результаты опросов. Показатель за 2025 г. станет базовым для оценки динамики в последующие периоды.