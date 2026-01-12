«Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг «Озон банка»

4 декабря 2025 г. «Озон банк» начал оформлять дебетовые карты иностранцам из более чем 90 стран. Такая возможность появилась у граждан Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Китая, ОАЭ, Сербии, Турции, Узбекистана и др. В будущем банк планирует расширять число стран, чьи граждане смогут открыть карту.