«Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг «Озон банка»
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило кредитный рейтинг «Озон банка» до уровня ruA со стабильным прогнозом. Ранее у финансовой организации действовал рейтинг ruBBB+ со стабильным прогнозом.
Повышение рейтинга обусловлено усилением конкурентных позиций «Озон банка» и ростом рыночной значимости финансовой организации с учетом роста ее доли в средствах физических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Рейтинг банка характеризуется удовлетворительной оценкой рыночных позиций, высокими оценками достаточности капитала и рентабельности, высоким качеством активов при адекватной ликвидной позиции и оценкой корпоративного управления.
4 декабря 2025 г. «Озон банк» начал оформлять дебетовые карты иностранцам из более чем 90 стран. Такая возможность появилась у граждан Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Китая, ОАЭ, Сербии, Турции, Узбекистана и др. В будущем банк планирует расширять число стран, чьи граждане смогут открыть карту.
9 сентября прошлого года руководитель управления сети банкоматов «Озон банка» Максим Дарешин заявил о планах финансовой организации до середины 2026 г. увеличить сеть банкоматов до 1000 устройств.