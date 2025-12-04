«Озон банк» начал оформлять дебетовые карты иностранцам
Иностранцы из более чем 90 стран теперь могут открыть дебетовую карту «Озон банка». Такая возможность появилась у граждан Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Китая, ОАЭ, Сербии, Турции, Узбекистана и др.
Для оформления карты необходим паспорт и документы, подтверждающие право пребывания на территории России. Открытие и обслуживание карты бесплатные.
В будущем финансовая организация собирается расширять количество стран, граждане которых смогут открыть карту, и число финансовых сервисов, доступных иностранцам.
В сентябре руководитель управления сети банкоматов «Озон банка» Максим Дарешин сообщил о планах финансовой организации до середины 2026 г. нарастить сеть банкоматов до 1000 устройств.
В июле «Озон банк» объявил об установке 12 собственных банкоматов в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Представитель компании говорил, что до конца 2025 г. сеть вырастет до 350 устройств. Они появятся и в других российских городах. Банкоматы будут расположены в пунктах выдачи Ozon и сторонних локациях.