Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

«Озон банк» начал оформлять дебетовые карты иностранцам

Ведомости

Иностранцы из более чем 90 стран теперь могут открыть дебетовую карту «Озон банка». Такая возможность появилась у граждан Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Китая, ОАЭ, Сербии, Турции, Узбекистана и др.

Для оформления карты необходим паспорт и документы, подтверждающие право пребывания на территории России. Открытие и обслуживание карты бесплатные.

В будущем финансовая организация собирается расширять количество стран, граждане которых смогут открыть карту, и число финансовых сервисов, доступных иностранцам.

В сентябре руководитель управления сети банкоматов «Озон банка» Максим Дарешин сообщил о планах финансовой организации до середины 2026 г. нарастить сеть банкоматов до 1000 устройств.

В июле «Озон банк» объявил об установке 12 собственных банкоматов в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Представитель компании говорил, что до конца 2025 г. сеть вырастет до 350 устройств. Они появятся и в других российских городах. Банкоматы будут расположены в пунктах выдачи Ozon и сторонних локациях.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте