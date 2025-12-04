«Озон банк» начал оформлять дебетовые карты иностранцам

В июле «Озон банк» объявил об установке 12 собственных банкоматов в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Представитель компании говорил, что до конца 2025 г. сеть вырастет до 350 устройств. Они появятся и в других российских городах. Банкоматы будут расположены в пунктах выдачи Ozon и сторонних локациях.